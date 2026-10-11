بشأن مطار جدة والدمام.. السفارة الأمريكية بالسعودية تصدر تحذيرات عاجلة لموظفيها

أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية، الأحد، أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام من قرار مماثل بشأن مطار الرياض.

وقال بيان نشرته السفارة على موقعها الإلكتروني عقب الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على مطار الرياض، إن "موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية باتوا يحتاجون إلى تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فضلاً عن مطاري جدة والدمام".

تحذير من مطار الملك خالد

وكان بيان سابق للسفارة في الرياض، السبت، دعا الرعايا الأمريكيين إلى تجنب مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة به، إثر تقارير عن هجمات استهدفته.

وجاء في البيان المنشور على منصة إكس: "البعثة الأمريكية على علم بهجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض في 10 أكتوبر، وتحث كل المواطنين الأمريكيين على تجنب هذا المطار والمناطق المحيطة به".