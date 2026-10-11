نشر مذيع الراديو خالد عليش، رفقة زوجته ميريهان صورا جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

وخطفت ميريهان الأنظار بجمالها بمشاركة متابعيها لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء.

وتألقت زوجة عليش، بإطلالات ملفتة كشفت عن إناقتها و بسطاتها.



وتعد زوجة خالد عليش الثانية، من المذيعات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.