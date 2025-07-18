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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. 40 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي

ارتفاع ملحوظ.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.

أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن.. فيديو

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم.. فيديو

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن رويترز أعلنت عن مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا.

الأرصاد تحذر: ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طلاب هندسة بنها الأهلية يطلقون تطبيقا لتطوير الحياة الجامعية بالذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد سعيد عبد الغفار، عميد كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية، إن الجامعات الأهلية في مصر تمثل طفرة تعليمية كبرى، أُسست برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عالم أزهري: وحدة الصف أساس قوة الأوطان واستقرار المجتمعات

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي لـ الفتوى الإلكترونية، أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي تمثلان ركيزة أساسية لقوة الأوطان واستقرار الأسر.

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

رئيس قطاع التعليم: 40 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات

قال الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات، إن هناك إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة على التسجيل في اختبارات القدرات

حالة الطقس الذهب الدولار الاتحاد الأوروبي

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