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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طلاب هندسة بنها الأهلية يطلقون تطبيقا لتطوير الحياة الجامعية بالذكاء الاصطناعي

جامعة بنها
جامعة بنها
البهى عمرو

قال الدكتور محمد سعيد عبد الغفار، عميد كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية، إن الجامعات الأهلية في مصر تمثل طفرة تعليمية كبرى، أُسست برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الابتكار وتعزيز البحث العلمي وخلق بيئة أكاديمية محفزة للطلاب. وأكد أن ما تقدمه هذه الجامعات من مشروعات طلابية يعكس روح الإبداع والتطور في المنظومة التعليمية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أعلن عبد الغفار عن تطوير مجموعة من طلاب الكلية لتطبيق ذكي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة ملفات الطلاب ومتابعة العملية التعليمية رقميًا. وأوضح أن التطبيق يُمكّن إدارة الكلية من رصد الحضور والتفاعل داخل المحاضرات عبر تقنية GPS، إلى جانب تتبع إنجاز الطلاب للمهام الأكاديمية.

وأشار إلى أن التطبيق لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يقدم أيضًا دعمًا أكاديميًا وتواصليًا شاملاً، حيث يستطيع الطالب من خلاله الإبلاغ عن أية صعوبات دراسية، كما يمكنه التواصل الفوري مع إدارة الأمن داخل الحرم الجامعي في حالات الطوارئ. وأضاف أن التطبيق يتيح الوصول إلى تسجيلات المحاضرات وخدمة طلب الوجبات، ما يُعزز من جودة الحياة الجامعية.

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن ما أنجزه طلاب الكلية يُعد نموذجًا حقيقيًا للتحول الرقمي، ويُجسد بوضوح توجه الدولة نحو تمكين الشباب وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة.

جامعة بنها بنها السيسي

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