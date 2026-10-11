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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية وتنبيه من السيول.. تفاصيل الحالة الجوية وأماكن سقوط الأمطار اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد مختلف أنحاء البلاد، اليوم، أجواء خريفية ممتعة نتيجة تكاثر السحب العالية والمتوسطة التي تغطي مناطق متفرقة من شمال البلاد، امتداداً حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من سيناء، مما يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء بشكل ملحوظ.   

ويغطى غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة، مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من سيناء، مما يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس،  وتلطيف الأجواء؛ لتسود الآن أجواء خريفية علي أغلب الانحاء.

توقعات طقس اليوم:

فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

كما تكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا (بنسبة حدوث 40% تقريبًا) على مناطق من جنوب الصعيد قد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

إضافة إلى فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريبًا) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
 

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى

قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

 تحذير من الأرصاد:

قد يصاحب الرياح والسحب الرعدية، نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق÷ إضافة إلى ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

أجواء خريفية أشعة الشمس أمطار الرياح السحب العالية والمتوسطة

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