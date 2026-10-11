قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«عموتة» يستقر على مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك
من القاضية إلى خماسية الشحات.. أسلحة الأهلي التهديفية تهدد الزمالك قبل القمة
القمة 133.. عموتة يستقر على ثنائية دفاع الأهلي أمام الزمالك
بشأن مطار جدة والدمام.. السفارة الأمريكية بالسعودية تصدر تحذيرات عاجلة لموظفيها
فرج عامر: أتمنى أن تكون قمة الأهلي والزمالك مباراة كرة قدم بعيدًا عن تصيد الأخطاء
هل تتغير شرائح الكهرباء؟.. الحكومة تدرس تخفيف الأعباء عن المواطنين
وليد جاب الله: تحويلات المصريين بالخارج سجلت 47.3 مليار دولار خلال 2025 /2026 | فيديو
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا
عموتة يفاضل بين توفيق محمد وكريم فؤاد قبل قمة الزمالك
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري .. والقناة الناقلة
خبير شؤون آسيوية: جولة الرئيس السيسي تفتح آفاقًا لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-10-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقلبات جوية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

أمطار
أمطار
البهى عمرو

تقلبات جوية تضرب عددًا من المحافظات، وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة والسيول في بعض المناطق، وسط تحذيرات من اضطراب حركة السير وانخفاض الرؤية على الطرق.

منخفض البحر الأحمر يتسبب في سقوط الأمطار والسيول

 

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وصلت إلى حد الغزارة في بعض المناطق، وتسببت في تشكل بعض السيول.

الأرصاد الجوية
الأرصاد 

وأضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من محافظات جنوب الصعيد، مع احتمالات وصولها إلى درجات غزيرة على مناطق من سيناء والبحر الأحمر.
 

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الأمطار ستكون خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، وكذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 

تحذيرات من السيول والشبورة المائية

 

وحذرت المتنبئ الجوي من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في مناطق سيناء، بسبب احتمالات تشكل السيول، وما قد يترتب عليها من تعطيل حركة المرور.

كما أشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة المواطنين بضرورة الحذر واتباع تعليمات المرور أثناء القيادة.
 

انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. والصغرى تسجل 17 درجة

 

وفيما يتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة، أوضحت منار غانم أن البلاد تشهد تباينًا بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، إذ يميل الطقس إلى الحرارة نهارًا مع سطوع أشعة الشمس، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر، لتصل إلى 17 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بعدم الاكتفاء بالملابس الصيفية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة في ظل الفارق بين حرارة النهار وبرودة الأجواء ليلًا.
 

موعد ارتداء الملابس الشتوية

 

وردًا على تساؤل بشأن موعد ارتداء الملابس الشتوية، أكدت المتنبئ الجوي ضرورة الانتظار قبل التحول إلى الملابس الشتوية الثقيلة، موضحة أن ارتداء جاكت خفيف خلال هذه الفترة يعد مناسبًا لمواجهة انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي الوقت نفسه، شددت على أنه لا توجد مؤشرات تشير إلى أن فصل الشتاء المقبل سيكون الأصعب من حيث انخفاض درجات الحرارة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على تطورات حالة الطقس.

أمطار المحافظات تقلبات جوية السيول الأمطار والسيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

ترشيحاتنا

هل يسقط المهر بالدخول

هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟.. الإفتاء توضح

العنف الأسري

دار الإفتاء: ممارسة العنف ضد الزوجة لا علاقة له بالإسلام

أمين الأعلى للشئون الإسلامية من داغستان: خمس ركائز تصوغ شخصية طالب العلم الشرعي

أمين الأعلى للشئون الإسلامية من داغستان: خمس ركائز تصوغ شخصية طالب العلم الشرعي

بالصور

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد