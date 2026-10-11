تقلبات جوية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

تقلبات جوية تضرب عددًا من المحافظات، وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة والسيول في بعض المناطق، وسط تحذيرات من اضطراب حركة السير وانخفاض الرؤية على الطرق.

منخفض البحر الأحمر يتسبب في سقوط الأمطار والسيول

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وصلت إلى حد الغزارة في بعض المناطق، وتسببت في تشكل بعض السيول.

الأرصاد

وأضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من محافظات جنوب الصعيد، مع احتمالات وصولها إلى درجات غزيرة على مناطق من سيناء والبحر الأحمر.



وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الأمطار ستكون خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، وكذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري.



تحذيرات من السيول والشبورة المائية

وحذرت المتنبئ الجوي من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في مناطق سيناء، بسبب احتمالات تشكل السيول، وما قد يترتب عليها من تعطيل حركة المرور.

كما أشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة المواطنين بضرورة الحذر واتباع تعليمات المرور أثناء القيادة.



انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. والصغرى تسجل 17 درجة

وفيما يتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة، أوضحت منار غانم أن البلاد تشهد تباينًا بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، إذ يميل الطقس إلى الحرارة نهارًا مع سطوع أشعة الشمس، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر، لتصل إلى 17 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بعدم الاكتفاء بالملابس الصيفية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة في ظل الفارق بين حرارة النهار وبرودة الأجواء ليلًا.



موعد ارتداء الملابس الشتوية

وردًا على تساؤل بشأن موعد ارتداء الملابس الشتوية، أكدت المتنبئ الجوي ضرورة الانتظار قبل التحول إلى الملابس الشتوية الثقيلة، موضحة أن ارتداء جاكت خفيف خلال هذه الفترة يعد مناسبًا لمواجهة انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي الوقت نفسه، شددت على أنه لا توجد مؤشرات تشير إلى أن فصل الشتاء المقبل سيكون الأصعب من حيث انخفاض درجات الحرارة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على تطورات حالة الطقس.