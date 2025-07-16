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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يبحث سبل التعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

قام الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بزيارة إلى جامعة لويفيل الأمريكية ضمن وفد مصري مكون من عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والاهلية.
وقال " الجيزاوي " أن الزيارة تأتي فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي يتضمن أحد مبادئها المرجعية الدولية والذي يهدف لتعزيز علاقات الجامعات المصرية مع الجامعات الدولية المرموقة.
وأشار رئيس جامعة بنها إلى حرص الجامعة على توسيع مجالات التعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية ليشمل منح درجات علمية مزدوجة لمرحلة الماجستير في مجال الهندسة بنظام ١+١ وكذلك بحث منح درجات علمية مزدوجة لبعض برامج كليات الآداب والعلوم وإدارة الأعمال الي جانب البرامج الهندسية والتكنولوجية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي الإنفتاح على العالم ، لدعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بالجامعة، بما يخدم في النهاية جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية .
الجدير بالذكر أنه سبق وتم توقيع عددا من بروتوكولات التعاون مع جامعة لويفيل لمنح درجات علمية مزدوجة في مجالات الهندسة.
يذكر أن جامعة لويفيل هي جامعة حكومية أمريكية تقع في ولاية كنتاكي، وتُعد من الجامعات البحثية المرموقة، خاصة في مجالات الهندسة والعلوم الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي، كما تعتبر جامعة بحثية من الدرجة الأولى (وفق تصنيف "RU/VH" لمؤسسة كارنيجي).

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