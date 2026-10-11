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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري : رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
حنان توفيق

 عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،  اجتماعها بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية وموسم الأمطار الغزيرة والسيول.


كما تابعت اللجنة أحدث المؤشرات الصادرة عن المراكز الإقليمية والدولية المعنية بالمناخ بشأن تطور ظاهرتى «النينيو» و«النينيا» وتأثيراتهما المحتملة على أنماط سقوط الأمطار في عدد من مناطق العالم، ومنها شرق أفريقيا. وأكدت اللجنة أن هذه المؤشرات تمثل أحد العناصر المهمة التي تؤخذ في الاعتبار عند إعداد التنبؤات الموسمية.


كما استعرضت اللجنة موقف الأعمال الجارية بمشروع توسعة مفيض توشكى، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة وجاهزية المنشآت المائية الكبرى، ورفع القدرة على إدارة التصرفات والمناسيب ببحيرة ناصر بكفاءة ومرونة، بما يدعم منظومة تشغيل السد العالي ويعزز القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية.


وتم استعراض ما تحقق من نجاح خلال الموسم الصيفي المنقضي، وقدرة المنظومة المائية على الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة خلال هذا الموسم.


وأكد الدكتور سويلم على استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضًا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقًا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، اعتمادًا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية، وعلى رأسها السد العالي، ومتابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقًا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية، وكافة المحطات الواقعة عليها، ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ.


ووجه سويلم  باستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكافة الاحتياجات ومتطلبات تلك الفترة.


كما أكد  على مواصلة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة المعنية.

إيراد نهر النيل السد العالي محطات مياه الشرب وزارة الرى اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل

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