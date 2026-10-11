بحضور الرئيس السيسي وسوبيانتو.. تفاصيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وإندونيسيا

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأحد، في جاكرتا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الإندونيسي أرمناتا كريستياوان ناصر مذكرة التفاهم فيما يتعلق بأعمال الشراكة الاستخراجية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحامل جواز السفر الدبلوماسي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشؤون البحرية ومصايد الأسماك لمصر وإندونيسيا تتعلق بالشؤون البحرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى خاصة بالإنشاءات.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى القصر الرئاسي في جاكرتا اليوم، وكان في استقباله نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وفور وصول السيد الرئيس ضربت المدفعية الإندونيسية 21 طلقة، وعزفت الموسيقى السلام الوطني المصري.

كما استعرض السيد الرئيس ونظيره الإندونيسي حرس الشرف.

وعقب ذلك قام السيد الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار، ثم تم التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي.