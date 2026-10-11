فواتير الكهرباء وشرائح الاستهلاك.. وزير الكهرباء يكشف تحركات جديدة لمراعاة ظروف المواطنين

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعادة تقييم شرائح استهلاك الكهرباء، في إطار التحركات الرامية إلى تحسين كفاءة منظومة الطاقة ومراعاة الأعباء المالية على المواطنين، وفقًا لما كشف عنه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الوزير أن شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء تحظى بالاهتمام، مشيرًا إلى أهمية مراعاة تأثير تكلفة الخدمة على الأسر المصرية، بالتوازي مع متطلبات تطوير القطاع والاستثمارات اللازمة لرفع كفاءة البنية التحتية.

وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال استضافته في برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، حيث تناول جهود الوزارة لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات التشغيلية، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين.

حقيقة تعديل شرائح استهلاك الكهرباء

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء بهدف تحقيق استفادة أفضل للمواطنين، مع مراعاة تكاليف الإنتاج واحتياجات تطوير منظومة الطاقة.

وتستهدف هذه المراجعة تحقيق التوازن بين توفير خدمة كهرباء مستقرة ومستدامة، وبين مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والحد من الضغوط التي قد تفرضها الفواتير على ميزانيات الأسر.

ولم يُعلن الوزير، وفقًا للتصريحات الواردة، عن تفاصيل نهائية بشأن تغيير شرائح الاستهلاك أو موعد تطبيق أي تعديلات جديدة، وهو ما يعني أن تحديد شكل التغيير المحتمل يظل مرتبطًا بنتائج الدراسة والإعلانات الرسمية اللاحقة.

خطة وزارة الكهرباء لخفض التكاليف

وفيما يتعلق بتطوير الأداء داخل القطاع، أشار وزير الكهرباء إلى أن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الأداء التشغيلي، إلى جانب تقليل النفقات والاستفادة من الموارد المتاحة بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترشيد المصروفات وتحسين كفاءة التشغيل، بما يدعم جهود تطوير منظومة إنتاج الكهرباء ويعزز قدرة الشركات على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة أكبر.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تحسين الأداء المالي والتشغيلي للقطاع، بالتوازي مع استمرار العمل على تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

إنتاج الكهرباء في مصر سنويًا

وكشف الدكتور محمود عصمت أن حجم إنتاج الكهرباء في مصر يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة سنويًا، موضحًا حجم الإنتاج الذي تعمل المنظومة على توفيره لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن رفع كفاءة الإنتاج وتقليل النفقات يمثلان محورين أساسيين في خطط الوزارة، إلى جانب الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان استمرارية تقديم الخدمة.

توجيهات بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وفي ختام تصريحاته، أشاد وزير الكهرباء بجهود العاملين في القطاع، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمة والتعامل السريع مع شكاوى المشتركين والأعطال الفنية.

وشدد على ضرورة سرعة الاستجابة للبلاغات والعمل على إصلاح الأعطال في أقصر وقت ممكن، بما يساعد على الحفاظ على استقرار الخدمة وتحسين تجربة المواطنين.