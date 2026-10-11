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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: نستهدف الوصول إلى 9 آلاف قابلة بحلول 2028/2030

لدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان
لدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، الورشة الوطنية لمتابعة وتقييم النظام القومي للقابلات في مصر تحت شعار «نحو رعاية صحية متكاملة ومستدامة وعالية الجودة»، لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقبالة 2023-2030، ومناقشة الخطة التنفيذية للتوسع في إعداد القابلات وتنظيم ممارستهن المهنية بما يدعم جودة خدمات رعاية الأم والطفل ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية الوطنية.

وأكدت نائب الوزير ضرورة الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجية إلى التنفيذ الميداني الشامل عبر برنامج متكامل يسد الفجوة في أعداد الكوادر المؤهلة، ويتوسع في التدريب وإعداد المدربين بجميع المحافظات الـ27، بما يعزز الولادة الآمنة ويحسن جودة الرعاية الصحية ويخفض معدلات الولادة القيصرية بنسبة 25% تماشياً مع الأولويات الوطنية في مجال صحة الأم والطفل.

تدريب القابلات والاحتياجات التدريبية والأولويات

استعرضت الورشة الوضع الراهن لتدريب القابلات والاحتياجات التدريبية والأولويات والإنجازات المحققة والتحديات القائمة، إلى جانب مقترح خطة التدريب والجدول الزمني للتنفيذ بما يضمن إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات المنظومة الصحية، مع التوسع في برامج تدريب المدربين وتأهيل بيئات التدريب السريري بالمستشفيات.

وناقش المشاركون الامتيازات السريرية ونطاق ممارسة مهنة القبالة والأدوار والمسؤوليات المهنية ومشروع القرار الوزاري المنظم للممارسة والموافقات المطلوبة، بما يضمن وضوح الاختصاصات ويعزز التكامل بين القابلات ومختلف مقدمي الخدمات الصحية، مع بحث آليات حوكمة الممارسة في القطاع الخاص.

كما استعرضت الدكتورة عبلة الألفي محاور الاستراتيجية الوطنية للقبالة المتعلقة بالحوكمة والتشريعات والتكامل الصحي والتدريب وإعداد الكوادر، وخارطة الطريق الوطنية للتوسع التي تشمل استكمال الأطر التنظيمية وتأهيل المدربين وبيئات التدريب ونشر الكوادر بالمحافظات وتفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية وصولاً إلى التقييم المستمر للأداء وتحسين الجودة.

وأكدت أهمية التعريف بمهنة القبالة ومميزاتها وفرص العمل المتاحة محلياً وخارجياً، مع إعداد ورقة توضيحية تشجع الكوادر التمريضية على الالتحاق بالتخصص لدعم التوسع وفق الاحتياجات الفعلية للمنظومة.

وتطرقت الورشة إلى بيانات التوسع القومي التي أشارت إلى تنفيذ 6235 تدريباً حتى يونيو 2026، ومناقشة سبل الوصول إلى المستهدف القومي البالغ نحو تسعة آلاف قابلة بحلول 2028/2030 من خلال التوسع في برامج التأهيل وبناء قدرات المدربين لضمان استدامة الإمداد بالكوادر.

واستعرض المشاركون نموذج الرعاية المتكاملة الذي تقدمه القابلة عبر مراحل الحمل والولادة وما بعدها، بما يشمل الرعاية الأولية والزيارات المنزلية والمشورة الأسرية وما قبل الزواج والتوعية بالتغذية والتخطيط للولادة الآمنة ودعم الولادة بالمستشفيات ومتابعة الأم بعد الولادة لتعزيز استمرارية الرعاية وتكامل الخدمات.

واختُتمت المناقشات بمراجعة خارطة الطريق وتحديد التحديات والفجوات والإجراءات المطلوبة، تمهيداً لوضع خطة عمل للفترة 2026-2030 تتضمن الجدول الزمني ومؤشرات الأداء الرئيسية ومتطلبات التمويل وآليات المتابعة والتقييم وتحديد المسؤوليات والخطوات التالية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويحسن خدمات صحة الأم والطفل في مصر.

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