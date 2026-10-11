الرئيس السيسي: لابد من تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية حظيت باهتمام خلال لقائه اليوم مع الرئيس الإندونيسي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر السلام.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي، إنه يجب ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة، مؤكدًا مجددًا رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن مصر ترفض الممارسات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتابع الرئيس السيسي أنه لا بد من التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وفي خدمة مميزة، تقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي لـ الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي بعد التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم بين البلدين.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر الرئاسي في جاكرتا، وكان في استقباله نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وفور وصول الرئيس، ضربت المدفعية الإندونيسية 21 طلقة، وعزفت الموسيقى السلام الوطني المصري، كما استعرض السيد الرئيس ونظيره الإندونيسي حرس الشرف.

وعقب ذلك قام الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار، ثم تم التقاط صورة تذكارية للرئيسين السيسي ونظيره الإندونيسي.