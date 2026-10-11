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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي
الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر لـ قيام الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم بين البلدين.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر الرئاسي في جاكرتا وكان في استقباله نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وفور وصول الرئيس ضربت المدفعية الإندونيسية 21 طلقة، وعزفت الموسيقى السلام الوطني المصري، كما استعرض السيد الرئيس ونظيره الإندونيسي حرس الشرف.

وعقب ذلك قام الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار، ثم تم التقاط صورة تذكارية للرئيسين السيسي ونظيره الإندونيسي.

ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة الإندونيسي جلسة مباحثات مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو؛ لتعزيز الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، ووضع إطار عملي لدفع التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل متعددة الأطراف حول القضايا الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسي جاكرتا السيسي

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