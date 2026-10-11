وزير التعليم ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان مدارس حلايب وشلاتين لمتابعة الدراسة

تتصدر أوضاع المدارس واحتياجات الطلاب والمعلمين أجندة زيارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى مدينتي حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، برفقة الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة سير الدراسة والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية في المناطق الحدودية.

وتتضمن الجولة تفقد عدد من المنشآت التعليمية، ومتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول، إلى جانب الاطلاع على الإمكانات المتاحة بالمدارس ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمة التعليمية بصورة منتظمة.

متابعة ميدانية لاحتياجات المدارس

ومن المنتظر أن تتيح الزيارة الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في حلايب وشلاتين، خاصة ما يتعلق بتوافر المعلمين والتجهيزات والإمكانات اللازمة، فضلًا عن متابعة أداء الإدارات المدرسية ومستوى انتظام الدراسة.

كما تستهدف الجولة رصد الاحتياجات الفعلية للمدارس على أرض الواقع، بما يساعد في تحديد أولويات دعم المنظومة التعليمية في مدن جنوب البحر الأحمر.

التنسيق لدعم التعليم بالمناطق الحدودية

وتأتي الزيارة ضمن متابعة وزارة التربية والتعليم لانتظام العملية التعليمية، بالتنسيق مع المحافظة، والوقوف على مدى توافر الخدمات والإمكانات اللازمة للطلاب.

ويُنتظر أن تسهم نتائج الجولة في تحديد متطلبات المدارس التي تشملها الزيارة، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة دراسية مناسبة لأبناء حلايب وشلاتين.