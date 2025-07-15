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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشفيات جامعة بنها: تواصلنا مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية المطلوبة

الأدوية
الأدوية
هاني حسين

تحدث الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، عن حالة الحاجة رزقة عبد الرازق التي قالت إحدى متابعات برنامج ستوديو إكسترا إنها لم تجد العلاج الكيماوي في مستشفى بنها الجامعي، بعد سلط البرنامج الضوءَ على حالتها في حلقة أمس، الاثنين.

وقال "الدخاخني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ود. منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: "برنامجكم عرض تقريرا في حلقة الأمس يخص وحدة العلاج الكيماوي والطب النووي، وتطرقنا إلى أن الوحدة تقدم الخدمات لكل من يتلقى العلاج داخل الوحدة، سواء بقرار نفقة دولة أو تأمين صحي".

وأوضح: "الحاجة رزقة وهي المريضة التي تحدثتم عنها، لم نتطرق إليها في التقرير، واليوم قابلني زوجها وابنتها في المكتب، وكانت تتابع معنا في مستشفيات جامعة بنها، تحصل على الخدمة المجانية طبقا لقرار نفقة الدولة، وحصلت على 3 جرعات، وهناك جرعة رابعة تحتاج إلى مجموعة من العلاجات يتم توفير العلاجات من خلال هيئة الشراء الموحد التي تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير العلاج الكيماوي على مستوى الجمهورية".

وأوضح: "تواصلنا مع هيئة الشراء الموحد، وتم التوجيه بتوفير الأدوية اللازمة خلال الفترة المقبلة، وأهل المريضة تفهموا الوضع بشكل جيد جدا، ونحن لا نتأخر عن أحد، ومستشفيات جامعة بنها تقدم أكثر من 10 ألاف مريض للعلاج الكيماوي سنويا على مستوى الجمهورية، كما نقدم ما قبل العلاج، أي الكشف والفحوصات التي تجرى للمرضى".

وأكد، أن مستشفيات جامعة بنها تحاول بكل الطرق الوصول إلى المريض وأن تكون بوابة النجاة له، سواء الحاجة رزقة أو غيرها من المرضى: "نسعى جاهدين من خلال الإدارة وتوجيهات الدكتور أيمن عاشور ورئيس جامعة بنها إلى أن نكون في صف المريض".

وردت عليه الإعلامية منة فاروق، قائلة: "الحاجة رزقة ذهبت إلى المستشفى أمس بعد إذاعة التقرير، وقيل لها إنها ستصرف الدواء من الخارج، وثمنه 13 ألف جنيه"، ورد عليها الدكتور عمرو الدخاخني، قائلا: "منذ تولينا المسئولية، ونحن لدينا مكتب قائم على خدمة المواطنين والشكاوي، ولا نكتب الدواء للمريض ليصرفه، ولكن نقول له هذه الأدوية التي نحتاجها وتوفرها الدولة بالفعل، ونسعى جاهدين بكل الطرق إلى توفير الأدوية، وبالفعل، تواصلت مع هيئة الشراء الموحد ووجعنا استعجالا بخصوص الأدوية الناقصة".

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