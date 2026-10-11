مدارس الرياض تتجه إلى التعليم عن بعد مع تصاعد الحرب في اليمن

تحولت مدارس العاصمة السعودية الرياض إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع، وفق رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى أولياء الأمور الأحد، في أعقاب هجوم دامٍ للفصائل المسلحة باليمن على مطار الملك خالد الدولي.



واطلعت وكالة فرانس برس على الرسالة التي أوضحت أن القرار جاء بناءً على تعليمات وزارة التعليم السعودية، وجاء فيها: "ستتحول جميع مدارس الرياض إلى نظام التعليم عن بعد طوال الأسبوع".



وهذه هي المرة الثانية في أقل من شهر التي يُطلب فيها من مدارس العاصمة التحول للتعليم عن بعد.

12 قتيلاً وأكثر من 300 مصاب

وأعلنت سلطات الطيران المدني السعودية في وقت مبكر الأحد أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بعضهم في حالة حرجة ويتلقون العلاج في عدة مستشفيات.



وقال مسؤول إقليمي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للحديث للإعلام، إن صاروخاً أصاب مجمعاً يضم المحطتين 3 و4 المخصصتين للرحلات الداخلية.

اتهام للحوثيين وتعليق الرحلات

وحمّل التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين المدعومين من إيران في اليمن، الجماعة مسؤولية الهجوم، واصفاً إياه بـ "جريمة حرب كاملة"، ومتوعداً برد حازم.

وتم تعليق عمليات المطار السبت، مع تمديد الإغلاق حتى التاسعة مساء الأحد، وفق منصة تتبع الرحلات Flightradar24.