قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادثة غامضة في بنسلفانيا.. 9 قتلى بينهم أطفال.. وانتحار القاتل
5 سيارات إطفاء.. ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع إسفنج في الخانكة
القمة تتصدر المشهد.. مواعيد مباريات اليوم في الجولة السادسة من الدوري المصري
فى ذكراه.. قصة زيجات أنور وجدي ومعاناته المأساوية مع المرض
محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم
ما حكم التوسّل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟ .. أمين الفتوى يجيب
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل قمة الدوري المصري الممتاز
قبل القمة 133.. معتمد جمال يحذر الزمالك من تكرار الثلاثية وعموتة يحدد مفاتيح الفوز للأهلي
"كان فرحان كأنه طفل".. فيديو مسن أثناء العمرة يشعل التواصل قبل وفاته
زيزو وبن شرقي وبنجديدة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين تجدد الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي

شعار الجامعة العربية
شعار الجامعة العربية
الديب أبوعلي

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها تجدد الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين.

وأكدت الجامعة، أن الاستهداف المتكرر لمرافق الطيران المدني وتعريض أرواح المسافرين والعاملين للخطر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة وخرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي، كما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين والملاحة الجوية الدولية ولأمن المنطقة واستقرارها.

الجامعة العربية تتضامن مع السعودية 

وشددت الجامعة على رفضها التام لهذه الاعتداءات، مجددةً تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، ومؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما أعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها للمملكة ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

الجامعة العربية الاعتداءات الحوثية مطار الملك خالد الدولي ميليشيا الحوثي الحوثي الطيران المدني السعودية المملكة العربية السعودية استهداف مطار الملك خالد مطار الرياض الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

ترشيحاتنا

اسكواش

انطلاق الدور التمهيدي الثاني ببطولة مصر المفتوحة للاسكواش

يد الزمالك

الزمالك يختتم دور المجموعات ببطولة أفريقيا لليد بمواجهة ميشال الإثيوبي

يد الأهلي

الأهلي يختتم مشواره في الدور الأول ببطولة أفريقيا لليد بمواجهة الجيش الرواندي

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد