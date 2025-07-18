عالم أزهري: وحدة الصف أساس قوة الأوطان واستقرار المجتمعات

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي لـ الفتوى الإلكترونية، أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي تمثلان ركيزة أساسية لقوة الأوطان واستقرار الأسر، مشددًا على أن هذه القيم ليست شعارات ترفع، بل أساس حقيقي لمواجهة التحديات وحماية المجتمعات.

وأوضح المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم وضع أساس الوحدة في قوله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، لافتًا إلى أن الاجتماع على القيم والمبادئ المشتركة هو السبيل لتحقيق الأمان والاستقرار على المستويين الأسري والمجتمعي.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف الاتحاد بأنه نعمة في قوله: "واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا".

وأكد على أن الفرقة والاختلاف تضعف المجتمعات وتجعلها فريسة سهلة للأعداء، بينما الوحدة تمنحها قوة رادعة.