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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس قطاع التعليم: 40 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات، إن هناك إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة على التسجيل في اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بلغ نحو 34 ألف طالب حتى ظهر الخميس 17 يوليو، وارتفع إلى 40 ألف طالب مساء اليوم نفسه، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الطلاب بالكليات التي تتطلب اجتياز هذه الاختبارات.

وأوضح الدكتور غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اختبارات القدرات تمثل الشرط الوحيد أمام الطلاب للالتحاق بعدد من الكليات النوعية، مثل كليات الإعلام، الفنون الجميلة، التربية الرياضية، وغيرها، مؤكدًا أن هذه المرحلة تُعد جزءًا أساسيًا من خطوات التنسيق الجامعي.

وأشار غانم، إلى أن الطالب يحتاج فقط إلى الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به في الثانوية العامة، ومن خلالهما يدخل على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل بياناته، والتي تشمل الاسم بالكامل، المحافظة، المدرسة، والإدارة التعليمية التابع لها.

وأضاف أن الموقع يُتيح للطالب بعد ظهور بياناته، اختيار اختبار أو أكثر من اختبارات القدرات المتاحة، وفقًا للكليات التي يرغب في الالتحاق بها، مؤكدًا أن التسجيل يتم إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

التعليم الثانوية العامة مكتب تنسيق الجامعات

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