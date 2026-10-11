الرئيس السيسي يلتقي نظيره الإندونيسي بالقصر الرئاسي بعد التوقيع في دفتر التشريفات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس إندونيسيا في القصر الرئاسي الإندونيسي، وذلك بعد أن وقع الرئيس السيسي في دفتر التشريفات بالقصر الرئاسي الإندونيسي.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بالرئيس السيسي أثناء مراسم الاستقبال الرسمية بالقصر الرئاسي الإندونيسي في العاصمة جاكرتا.

وعرضت قناة إكسترا نيوز لقطات مميزة من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإندونيسيا، وكان هناك اصطفاف شعبي حاشد في جاكرتا ترحيبا بزيارة الرئيس السيسي إلى إندونيسيا.

وكان هناك استقبال حافل للرئيس السيسي، من قبل المواطنين الذين وقفوا على الصفين لاستقبال الرئيس السيسي، وأنهم كانوا يرفعون علم مصر وعلم إندونيسيا.