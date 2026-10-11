موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري اليوم.. والقنوات الناقلة

تبحث جماهير كرة القدم عن موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وسط اهتمام جماهيري كبير بهذه القمة التي تمثل محطة مهمة في مشوار الفريقين بالبطولة.

وتأتي المباراة في ظل المنافسة القوية بين الأهلي والزمالك على المراكز الأولى، مع تقارب نتائجهما خلال الجولات الماضية، وهو ما يمنح اللقاء أهمية إضافية، في ظل سعي كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في سباق الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة انطلاقته الجيدة في المسابقة، وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في المنافسة على اللقب، بينما يدخل الأهلي اللقاء بطموح الفوز على منافسه التقليدي، وتعزيز فرصه في التقدم بجدول الترتيب.

ومن المنتظر أن تشهد القمة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في فرض سيطرته على مجريات اللعب والخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقفه في البطولة.

ترتيب الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، جمعها خلال خمس مباريات، بعدما حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة واحدة.

ويتساوى الأهلي مع الزمالك في رصيد النقاط، إذ يمتلك 13 نقطة وضعته في المركز الثالث، بعد تحقيق أربعة انتصارات وتعادل واحد خلال أول خمس مباريات له في المسابقة.

ويزيد هذا التقارب من أهمية المواجهة، إذ يتطلع الفريقان إلى حسم القمة لصالحهما، وتحقيق أفضلية في صراع المراكز المتقدمة، مع استمرار المنافسة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

تنقل قناتا «أون سبورت 1» و«أون سبورت ماكس» مباراة الأهلي والزمالك، وفقًا للمعلومات الواردة عن القنوات الناقلة للقاء، ضمن تغطية منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة باهتمام واسع من المتابعين، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان، والتنافس التاريخي بينهما، فضلًا عن أهمية نتيجة اللقاء في تحديد ملامح المنافسة خلال الجولات المقبلة.