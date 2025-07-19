برنامج "صباح البلد" يعرض أسعار صرف العملات اليوم السبت 19-7|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات اليوم السبت 19 يوليو 2025، حيث أظهرت البيانات بعض التباين في أسعار البيع والشراء للعملات الرئيسية في السوق.

الدولار الأمريكي يسجل سعر بيع 49.49 جنيه وسعر شراء 49.36 جنيه

استمر الدولار الأمريكي في تسجيل أسعار متقاربة، حيث بلغ سعر البيع 49.49 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 49.36 جنيه.

ويواصل الدولار الأمريكي الاستقرار في التعاملات اليومية وسط متابعة من قبل المستثمرين والمواطنين.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني يواصل استقراره

شهدت أسعار اليورو استقرارًا، حيث سجل اليورو سعر بيع 57.34 جنيه وسعر شراء 57.18 جنيه.

كما سجل الجنيه الاسترليني سعر بيع 66.13 جنيه وسعر شراء 66.33 جنيه، وهو ما يعكس التوازن في التعاملات بين العملتين الأوروبيتين.

الريال السعودي والدينار الكويتي يسجلان أسعارًا متقاربة اليوم

أما بالنسبة للريال السعودي، فقد سجل سعر البيع 13.15 جنيه وسعر الشراء 13.19 جنيه، بينما سجل الدينار الكويتي سعر بيع 161.93 جنيه وسعر شراء 161.44 جنيه، ليظل الطلب على العملات الخليجية ثابتًا في السوق.