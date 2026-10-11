انتهاك للقانون الدولي.. الأمم المتحدة تدين هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأوضح أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

كما أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها تجدد الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين.

وأكدت الجامعة، أن الاستهداف المتكرر لمرافق الطيران المدني وتعريض أرواح المسافرين والعاملين للخطر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة وخرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي، كما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين والملاحة الجوية الدولية ولأمن المنطقة واستقرارها.