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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إلغاء رحلات إيركايرو إلى الرياض يشمل المُغادرين من القاهرة وسوهاج يومي 11 و 12 أكتوبر

إيركايرو
إيركايرو
نورهان خفاجي

 أعلنت شركة إيركايرو عن تعليق رحلاتها ليومي 11 و12 اكتوبر الجاري والمتجهة من وإلى الرياض، والقادمة من مطاري القاهرة وسوهاج، وذلك لحين استئناف التشغيل، وفقًا للتنسيق مع سلطات الطيران المدني السعودي.

يأتي ذلك في ضوء الأوضاع الراهنة، ونظرًا للتعليق المؤقت للعمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

وعليه، أهابت الشركة بالعملاء الحاجزين على رحلات الرياض ضرورة التواصل مع الشركة أو وكيلهم السياحي، للاطلاع على آخر مستجدات الرحلات والتعرف على الإجراءات المتبعة بشأن حجوزاتهم.
كما رجو من العملاء متابعة البيانات والتحديثات الرسمية الصادرة عن الشركة للاطلاع على كل ما يستجد بهذا الشأن.

للاستفسارات والتواصل: من الهاتف المحمول داخل مصر: 2727 من أي خط أرضي داخل مصر: 090072727 الموقع الإلكتروني: aircairo.com
كما يمكنكم التواصل مع مكاتب إيركايرو أو وكلائها السياحيين بالخارج.
وتقدمت شركة إيركايرو بخالص الشكر والتقدير لعملائها الكرام على حسن تفهمهم وتعاونهم، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات وتوفير المعلومات اللازمة للمسافرين.

إيركايرو مطار الملك خالد الرياض

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