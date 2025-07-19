الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة.. والحرارة تصل لـ 40 درجة في القاهرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف شاهين أن درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى تسجل نحو 40 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 45 درجة، مشيرًا إلى أن الرطوبة المرتفعة ترفع الإحساس بالحرارة بمعدل يتراوح من درجتين إلى أربع درجات أعلى من الحرارة المسجلة فعليًا في الظل.

وأوضح خلال صباح البلد أن البلاد تشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشار شاهين إلى تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، تبدأ من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وتناشد هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة، والابتعاد عن الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية.