السفارة المصرية بأثينا تنظم احتفالية كبرى في ذكرى ثورة 23 يوليو

أكد عبدالستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، أن السفارة المصرية نظمت احتفالية مميزة بمقرها في العاصمة اليونانية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات البارزة في اليونان، في مشهد يعكس عمق العلاقات المصرية اليونانية مؤخرًا.

وأشار «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أبرز مشاهد الاحتفال هو حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه السفير المصري بمقر السفارة، والذي يُعد تحفة معمارية بارزة في قلب أثينا، إذ يقع مباشرة أمام البرلمان، وملاصقًا لمبنى وزارة الخارجية، ويُعتبر المبنى الأجنبي الوحيد المملوك لدولة أجنبية في وسط العاصمة، وتعود ملكيته بالكامل إلى الدولة المصرية.

وشدد على أن الحفل شهد حضورًا رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين في الحكومة اليونانية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ورجال الأعمال، وأبناء الجالية المصرية، مؤكدًا أنه كان من بين أبرز الحضور وزير الدفاع اليوناني، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير الهجرة واللجوء، إضافة إلى عدد كبير من البرلمانيين والقيادات السياسية والحزبية.

وتابع: «هذا الحضور الواسع أكد بوضوح عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا»، موضحًا أنه السفير المصري خلال كلمته أعرب عن فخر مصر بإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، معتبرًا أنها محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية ومصدر إلهام لحركات التحرر الوطني في العالم العربي وإفريقيا.