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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حظر قطع الأشجار وخطة للتشجير بجميع المحافظات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل

الأشجار
الأشجار
محمود محسن

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية بتنفيذ أعمال تشجير بجميع المحافظات، في إطار توجه الدولة للتوسع في المساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية.

وقال عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن رئيس الوزراء وجه بحظر قطع الأشجار نهائيًا، مشيرًا إلى أنه في حال وجود ضرورة تستدعي قطع أي شجرة، يجب الرجوع إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة قبل اتخاذ أي إجراء.

وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لإعداد تصور متكامل لعملية التشجير، بما يتناسب مع التغيرات المناخية الحالية، مع مراعاة الاستخدام الأمثل للمياه، والالتزام بتشجير المدن واستغلال المساحات الفضاء في زيادة الرقعة الخضراء.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تنفيذ خطة التشجير سيكون وفق منهجية محددة، وبرعاية وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع القطاع الخاص، للاستفادة من الخبرات الكبيرة والإمكانات المتاحة في تنفيذ مشروعات التشجير.

تحسين جودة البيئة

وأكد أن عمليات التشجير ستتم على مراحل وفترات زمنية محددة، موضحًا أن المشروع سيكون ممتدًا ومستمرًا، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة بمختلف المحافظات.

المستشار محمد عادل مجلس الوزراء الدولة التغيرات المناخية وزيرة البيئة

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