خبير: الثقل السياسي والحضاري لمصر يعزز دورها داخل بريكس

أكد الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي والدولي، أن مصر أصبحت طرفًا مؤثرًا داخل تجمع «بريكس»، مستفيدة من ثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي.

وقال أحمد الشحات، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» ارتفع من 45 إلى نحو 54 مليار دولار خلال عام، فيما زادت الصادرات المصرية من 9.5 إلى 14 مليار دولار، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح مصر في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها.

وأشار الشحات إلى أن الأزمات الدولية واضطرابات حركة التجارة والطاقة تفرض تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، ما يعزز أهمية الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي.

مواجهة الشائعات

وتابع أن مكانة مصر التاريخية والحضارية تمنحها ثقلًا خاصًا على الساحة الدولية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك، والحفاظ على وعي المجتمع وتماسك مؤسسات الدولة.