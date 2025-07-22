تقارير إعلامية: الطقس وتغير المناخ يرفعان أسعار الغذاء عالميا

كشف تقرير حديث أن موجات الطقس المتطرف الناتجة عن تغير المناخ تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية حول العالم خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وسط مخاطر أوسع على المجتمعات.

وأوضح الباحثون أن موجات الحر الشديدة والجفاف والأمطار الغزيرة دفعت أسعار الخضروات والفواكه والزيوت إلى مستويات غير مسبوقة في 18 دولة، وفق ما جاء في تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وسجلت أسعار الخضروات في كاليفورنيا وأريزونا ارتفاعًا بنسبة 80%، وقفزت أسعار زيت الزيتون في أوروبا 50% بسبب الجفاف، بينما ارتفع سعر الأرز في اليابان بنسبة 48% عقب موجة حر قياسية.

كما شهدت أسعار الكاكاو العالمية زيادة هائلة بلغت 280% بعد موجة حر في غانا وساحل العاج.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تقليل استهلاك الأغذية الصحية بين الأسر منخفضة الدخل، ما يهدد بمضاعفات صحية مثل سوء التغذية والسكري وأمراض القلب، بالإضافة إلى تفاقم التضخم واندلاع اضطرابات اجتماعية.

وحذرت الدراسة من أن الظاهرة ستستمر في التفاقم حتى تحقيق صافي انبعاثات صفرية عالميًا، في وقت يستعد فيه قادة العالم لمناقشة تهديدات الأمن الغذائي خلال قمة أنظمة الغذاء بالأمم المتحدة المقبلة في أديس أبابا.