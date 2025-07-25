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الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة تبدأ من السبت وحتى الثلاثاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة تبدأ من السبت وحتى الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تعرض مختلف أنحاء الجمهورية لموجة شديدة الحرارة، تستمر حتى الثلاثاء المقبل، على أن تبدأ ذروتها من غدا السبت، وسط ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

وأوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القاهرة الكبرى تسجّل خلال ذروة الموجة درجات حرارة عظمى تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى 43 و44 درجة، نتيجة تأثير الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من منخفض الهند الموسمي.

وأضافت أن محافظات جنوب الصعيد، ومنها الأقصر وأسوان، ستشهد درجات حرارة تتراوح بين 44 و45 درجة، بينما تسجل المناطق الساحلية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح ما بين 34 و36 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة يجعل الطقس أكثر إحساسا بالحرارة.

وتوقعت بدء تراجع درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارا من الأربعاء المقبل، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، حيث تتراوح في القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة مئوية.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع الإكثار من شرب المياه لتجنب التعرض لمضاعفات الموجة الحارة.

الأرصاد الجوية الأرصاد موجة شديدة الحرارة نسب الرطوبة

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