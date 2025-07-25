الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أنّ قرار ماكرون يمثل التزاما بالقانون الدولي وحل الصراع سياسيا، داعية دول العالم لاتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحل الدولتين.

وقال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن القطاع استيقظ اليوم على واقع مليء بالذهول والخيبة، بعد التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأمريكي استيف ويتكوف، والتي قلّلت من فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ما ألقى بظلال ثقيلة على سكان القطاع، الذين كانوا يأملون أن تفضي جولة المفاوضات الأخيرة إلى إنهاء المجازر المتواصلة.