مستشارة الاستجابة الإنسانية بأوكسفام: الوضع بغزة تجاوز الكارثة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مستشارة الاستجابة الإنسانية بأوكسفام، قال إن الوضع في قطاع غزة تجاوز الكارثة جراء الإبـ ـادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.



وأضاف مستشارة الاستجابة الإنسانية بأوكسفام، أن إسرائيل لم تكتف بالقصف بل تتعمد تجويع سكان غزة وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، وأننا نمتلك 110 آلاف شحنة من المساعدات يمكن إدخالها إلى قطاع غزة.



وأوضح أن إسرائيل تمنعنا من إدخال آلاف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة، ونعمل في قطاع غزة منذ عشرات السنين مع فرقنا وشركائنا المحليين، وهناك تنسيق مكثف مع المنظمات الأممية والدولية والحقوقية لمتابعة الوضع في قطاع غزة.



وتابع: نضغط على الحكومات من خلال توثيق ما يحدث في قطاع غزة، وننظم عدة حملات تستهدف الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة ورفع الحصار.



