بريطانيا: وقف إطلاق النار بشكل دائم الحل الأفضل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن وقف إطلاق النار بشكل دائم هو الحل الأفضل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



وقال وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده ستكون حاضرة في مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل.

وشدد على عدم اتفاق لندن مع الحكومة الإسرائيلية بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وفي وقت سابق؛ أكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، أن مستويات القتـ..ل في غزة مرتفعة للغاية لأن "إسرائيل" ترفض تطبيق ما تم طلبه منها.

وشدد وزير الخارجية في تصريحات له على أن بلاده ستدرس القيام بإجراءات أخرى ضد "دولة الاحتلال" إذا لم نلحظ أن هذه الحرب في طريقها للنهاية.

وختم الوزير قائلا " لا يمكن تقليص 400 نقطة توزيع مساعدات إلى 4 ولا 800 شاحنة يوميًا إلى 40 وألا تتوقع تهافتًا هائلًا على الطعام.

وفي وقت لاحق؛ قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، إن نحو مليوني شخص محاصرون بمساحة صغيرة في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أنه يجب التحقيق في أعمال العنف بسوريا ومحاسبة المسؤولين.

وأعرب لامي عن قلقه من تصاعد العنف في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على محافظة السويداء جنوب سوريا، في ظل اشتباكات دامية بين الدروز وعشائر البدو اندلعت الأسبوع الماضي وتسببت في مقتل أكثر من ألف شخص.

في سياق آخر، أصدرت الحكومة البريطانية و24 دولة أخرى بيانا في وقت سابق من الاثنين أدانوا فيها استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات في قطاع غزة ما تسبب في استشهاد أكثر من 800 شخص.

وأدان البيان توزيع المساعدات بالتنقيط، والقتل اللا إنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء، إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة".

وتابع أن حرمان حكومة الاحتلال الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.