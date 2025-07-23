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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

2000 معلم أثري.. اكتشاف جديد يعيد كتابة تاريخ بريطانيا القديم

2000 معلم أثري.. اكتشاف جديد يعيد كتابة تاريخ بريطانيا القديم
2000 معلم أثري.. اكتشاف جديد يعيد كتابة تاريخ بريطانيا القديم
ولاء خنيزي

اكتشف فريق من علماء الآثار في بلدة فوردينغبريدج بمقاطعة هامبشاير البريطانية مستوطنة غير معروفة سابقًا، كشفت عن تحولات جذرية في نمط الحياة من العصر الحديدي المتأخر إلى العصر الروماني، ويمتد الموقع الأثري على مساحة تزيد عن 90 ألف قدم مربع فوق مصطبة نهرية على جدول ألين، وقد تمّ اكتشافه من قِبل فريق "أندوفر" التابع لهيئة كوتسوولد للآثار، وفقًا لما ذكره موقع interesting engineering.

أكثر من 2000 معلم أثري داخل المستوطنة

كشفت الحفريات عن أكثر من 2000 معلم أثري، من بينها:

  • 15 بيتًا دائريًا مميزًا
  • أسوار وممرات وأفران
  • آثار للحياة المنزلية والصناعية

ويُظهر هذا الاكتشاف كيف تطورت المستوطنة من منطقة ريفية بسيطة إلى مركز صناعي مزدهر خلال الحقبة الرومانية.

الحياة الريفية في العصر الحديدي المتأخر

تعود بدايات هذا الاكتشاف إلى العام الماضي، حين بدأت أعمال الحفر ضمن مشروع سكني لشركة CALA Homes، واكتشف الفريق وجود مستوطنة أقدم بكثير مما كان يُعتقد. وتضم المستوطنة:

  • منازل دائرية قطرها نحو 13 مترًا
  • مداخل موجهة نحو الشرق أو الجنوب الشرقي
  • شرفات وأسُس متداخلة تُشير إلى إعادة البناء المستمر

وتدل وفرة أحجار الرحى على أن السكان كانوا يطحنون حبوبهم محليًا، في حين عُثر على حجر مجروش نادر من الحجر الرملي الأخضر مصدره ساسكس، ما يدل على شبكة تجارية متقدمة.

كما اكتشف العلماء دوامات مغزل من الطين المحروق وأثقال نول، مما يُشير إلى نشاط واسع في صناعة النسيج داخل المستوطنة.

التأثير الروماني: تحوّل ريفي إلى صناعي

مع وصول الرومان، شهد الموقع تحولًا جذريًا في منتصف الحقبة الرومانية حتى أواخرها. ووفقًا لما ذكره البيان الصحفي الصادر عن فريق كوتسوولد، تمّت إعادة تنظيم الموقع بالكامل من خلال:

  • إنشاء خنادق جديدة
  • تحديد مسارات مسيّجة
  • بدء نشاط صناعي واسع
  • تشير كميات كبيرة من الطين المحروق ونفايات الفخار والصوان إلى وجود نشاط في صناعة الفخار والمعادن، ربما في ورش قريبة.

رؤى جديدة حول الغزو الروماني وتطوّر المجتمعات

وصف علماء الآثار هذا الاكتشاف بأنه رائد، لأنه يعكس كيف تأقلمت المجتمعات الريفية مع السيطرة الرومانية وساهمت في الاقتصاد المحلي والإقليمي. ويُعد الموقع نموذجًا فريدًا لتطور مستوطنة صغيرة إلى مركز إنتاج مزدهر.

واختُتم البيان بأن عملية تحليل القطع الأثرية التي تم جمعها جارية، ما يُنبئ بمزيد من الاكتشافات القيّمة التي قد تُعيد رسم ملامح التاريخ البريطاني القديم.

بريطانيا تاريخ بريطانيا تاريخ بريطانيا القديم اكتشاف اثري معلم أثري

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