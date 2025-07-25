أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، قائلا إن أقوى موجة حر في صيف 2025 تضرب البلاد من الجمعة 25 حتى الأحد 27 يوليو .

قُبة حرارية كاملة

وأوضح "فهيم" خلال تصريحات له، أن موجة شديدة واستثنائية ناتجة عن ظاهرة القبة الحرارية، حيث يُحبس الهواء الساخن تحت ضغط جوي مرتفع ويمنع من التبدد، مما يؤدي إلى ارتفاع قياسي ومستمر في درجات الحرارة.

درجات الحرارة

وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أن درجات الحرارة تتجاوز 43° م في القاهرة والدلتا وتكون حول 40° م في شمال الصعيد ومصر الوسطي، وتصل إلى 44°م في الصعيد.

وأكد أن درجات الحرارة ليلاً، ️لا تقل عن 30°م في عدة مناطق، كما أن الرطوبة المرتفعة تجعل الإحساس بالحرارة خانقًا “صهد خانق” في أغلب المناطق.

تحذيرات عاجلة

وقدم الدكتور محمد فهيم نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس:

1. تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 11 صباحًا إلى 4 عصرًا.

2. الإكثار من شرب المياه والسوائل (حتى دون الشعور بالعطش).

3. ارتداء ملابس قطنية، فاتحة اللون وفضفاضة، وتغطية الرأس.

4. تقليل النشاط البدني خلال أوقات الذروة.

5. إبقاء كبار السن والأطفال في أماكن جيدة التهوية.

6. مراقبة أعراض الإجهاد الحراري (دوخة – صداع – قيء – حرارة مرتفعة – تشنجات).

كما حذر من الشبورة الكثيفة صباحًا كالتالى :

1- في الوجه البحري وسواحل الدلتا، شبورة مائية كثيفة جدًا فجراً وصباحًا قد تسبب انعدامًا للرؤية الأفقية.

2- خطر حقيقي على الطرق الزراعية والسريعة – القيادة في هذه الأوقات يجب أن تكون بحذر شديد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، حار رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وغرب القاهرة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.