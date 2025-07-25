الأرصاد تزف بشرى حول موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

تشهد حالة الطقس اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع القادم، تحديدًا يوم الثلاثاء المقبل، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتسجل درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه خلال حالة الطقس شديد الحرارة الأيام القادمة، تسجل درجات الحرارة في الظل على السواحل الشمالية ما بين 34 إلى 35 درجة، والقاهرة الكبرى 40 إلى 41 درجة، بينما تسجل جنوب البلاد درجات حرارة ما بين 41 إلى 36 درجة.

يظل نشاط الشبورة المائية من الساعة 4 فجرا إلى 8 صباحا هو المؤثر في حالة الطقس صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وغرب القاهرة.

يشهد الطقس الأيام القادمة استمرار نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتان إلى 4 درجات مئوية.

اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تعود ما بين 30 إلى 31 درجة، القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 إلى 37 درجة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، اعتبارا من اليوم الجمعة، حتى الثلاثاء المقبل، فترة الموجة شديدة الحرارة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 34إلى 35 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 43 إلى 44 درجة