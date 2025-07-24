الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد منذ أمس موجة شديدة الحرارة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي ومرتفع جوي في الطبقات العليا، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بين 4 و6 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية.

القاهرة تصل لـ40 درجة في الظل ودرجات الحرارة المحسوسة تتجاوز 43

وأوضحت غانم خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تبلغ 40 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 42 – 43 درجة بسبب ارتفاع الرطوبة التي تصل إلى 80-85% في القاهرة والسواحل تصل إلى 95%.

ذروة الموجة الحارة مستمرة حتى الثلاثاء المقبل

أشارت إلى أن ذروة الموجة الحارة تبدأ مع مطلع الأسبوع المقبل وتستمر حتى يوم الثلاثاء، مع توقع درجات حرارة أعلى في محافظات الصعيد تصل إلى 44-45 درجة مثل الأقصر وأسوان.

وحذرت غانم من أن ارتفاع درجات الحرارة ليلًا، مع هدوء الرياح، سيجعل الأجواء مائلة للحرارة والرطوبة، مما يزيد من شعور المواطنين بالاختناق، خصوصًا كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وجهت عضو الأرصاد مجموعة من النصائح للمواطنين، منها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة، الإكثار من شرب المياه، ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، تجنب المجهود البدني في النهار، وتهوية المنازل جيدًا.