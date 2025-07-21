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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

موجة حارة
موجة حارة
عادل نصار

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا، عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، يتضمن بيان بدرجات الحرارة وهيئة الأرصاد الجوية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدا على معظم أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، معتدل الحرارة رطب ليلًا، مع ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27، بينما تسجل مدينة قنا 41 للعظمى و27 للصغرى، وتأتي مدينة دمياط بدرجة حرارة عظمى 33 وصغرى 25، في حين تسجل مطروح 31 للعظمى و23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في أسوان

أما أسوان فتسجل عظمى 42 وصغرى 28، وتبلغ درجة الحرارة في العريش 34 عظمى و23 صغرى، وفي طنطا 37 للعظمى و26 للصغرى، بينما تسجل مدينة الأقصر 41 درجة عظمى و27 صغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وفي الإسكندرية تسجل درجات الحرارة غدا 33 للعظمى و25 للصغرى، بينما تبلغ في سوهاج 41 درجة عظمى و26 صغرى، ومدينة الزقازيق 38 للعظمى و27 للصغرى، في حين تصل الحرارة في رأس سدر إلى 39 عظمى و26 صغرى.

تشهد الفيوم درجات حرارة تبلغ 38 للعظمى و25 للصغرى، والمنيا 39 للعظمى و23 للصغرى، بينما تسجل مرسى علم 38 للعظمى و29 للصغرى، وتبلغ درجات الحرارة في رفح 33 عظمى و22 صغرى.

كما تسجل مدينة بني سويف 38 للعظمى و25 للصغرى، وأسيوط 39 عظمى و25 صغرى، وسفاجا 40 للعظمى و28 للصغرى، فيما تسجل رأس غارب 39 للعظمى و28 للصغرى.

وتأتي درجات الحرارة في شرم الشيخ عند 40 للعظمى و29 للصغرى، وفي الإسماعيلية 39 عظمى و25 صغرى، بينما تسجل كفر الشيخ 36 عظمى و26 صغرى، والعاصمة الإدارية 39 للعظمى و26 للصغرى.

بينما تسجل مدينة 6 أكتوبر 38 درجة عظمى و26 صغرى، وتبلغ الحرارة في الوادي الجديد 42 للعظمى و24 صغرى، وفي طابا تسجل 36 عظمى و22 صغرى، بينما تسجل نخل 38 عظمى و21 صغرى.

في وادي النطرون تسجل الحرارة 38 للعظمى و25 صغرى، وسجلت مدينة سيوة 39 للعظمى و24 صغرى، وفي كاترين تسجل 33 للعظمى و19 صغرى، بينما تصل في الخارجة إلى 43 للعظمى و27 صغرى.

أما مدينة أبو سمبل فتسجل أعلى الدرجات بـ 41 للعظمى و27 للصغرى، ومدينة شبين الكوم 38 للعظمى و26 للصغرى.

حالة البحرين

يشهد البحر المتوسط حالة من الطقس الخفيف إلى معتدل، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين (1 إلى 1.75) متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيشهد هو الآخر طقسًا خفيفًا إلى معتدل، بارتفاع أمواج بين (1 إلى 1.75) متر، ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

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