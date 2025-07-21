تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، متضما بيان بدرجات الحرارة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال بيان لها، من استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (32) :35) القاهرة الكبرى (38) : (40) ، جنوب البلاد (38 : 44).

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وأوضحت الهيئة من خلال بيان بها حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

ارتفاع نسب الرطوبة غدًا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي المواطنين، خلال الموجة الحارة، بعدم النزول خاصة في فترة الظهيرة، إلا في الضرورة القصوى، حفاظًا على صحتهم من أي أضرار تلحق بهم، مع شرب الكثير من المياه لترطيب الجسم.