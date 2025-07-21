سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع في البنوك ما بين 49.17 جنيه و49.70 جنيه للدولار الواحد، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية:
مصرف أبوظبي الإسلامي
- الشراء: 49.600 جنيه
- البيع: 49.700 جنيه
بنك التنمية الصناعية
- الشراء: 49.560 جنيه
- البيع: 49.660 جنيه
بنك التعمير والإسكان
- الشراء: 49.550 جنيه
- البيع: 49.650 جنيه
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
- الشراء: 49.480 جنيه
- البيع: 49.516 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
- الشراء: 49.480 جنيه
- البيع: 49.580 جنيه
بنك مصر
- الشراء: 49.460 جنيه
- البيع: 49.560 جنيه
البنك الأهلي المصري
- الشراء: 49.460 جنيه
- البيع: 49.560 جنيه
المصرف العربي الدولي
- الشراء: 49.460 جنيه
- البيع: 49.560 جنيه
كريدي أجريكول
- الشراء: 49.460 جنيه
- البيع: 49.560 جنيه
اتش اس بي سي HSBC
- الشراء: 49.460 جنيه
- البيع: 49.560 جنيه
البنك المصري الخليجي
- الشراء: 49.450 جنيه
- البيع: 49.550 جنيه
بنك قناة السويس
- الشراء: 49.450 جنيه
- البيع: 49.550 جنيه
بنك البركة
- الشراء: 49.450 جنيه
- البيع: 49.550 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
- الشراء: 49.450 جنيه
- البيع: 49.550 جنيه
ميد بنك
- الشراء: 49.450 جنيه
- البيع: 49.550 جنيه
المصرف المتحد
- الشراء: 49.450 جنيه
- البيع: 49.550 جنيه
QNB الأهلي
- الشراء: 49.440 جنيه
- البيع: 49.540 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
- الشراء: 49.430 جنيه
- البيع: 49.530 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
- الشراء: 49.200 جنيه
- البيع: 49.300 جنيه
بنك الإسكندرية
- الشراء: 49.200 جنيه
- البيع: 49.300 جنيه
البنك المركزي المصري
- الشراء: 49.177 جنيه
- البيع: 49.309 جنيه