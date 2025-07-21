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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا في أغلب البنوك العاملة في مصر، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع في البنوك ما بين 49.17 جنيه و49.70 جنيه للدولار الواحد، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية:

مصرف أبوظبي الإسلامي

  • الشراء: 49.600 جنيه
  • البيع: 49.700 جنيه

بنك التنمية الصناعية

  • الشراء: 49.560 جنيه
  • البيع: 49.660 جنيه

بنك التعمير والإسكان

  • الشراء: 49.550 جنيه
  • البيع: 49.650 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

  • الشراء: 49.480 جنيه
  • البيع: 49.516 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

  • الشراء: 49.480 جنيه
  • البيع: 49.580 جنيه

بنك مصر

  • الشراء: 49.460 جنيه
  • البيع: 49.560 جنيه

البنك الأهلي المصري

  • الشراء: 49.460 جنيه
  • البيع: 49.560 جنيه

المصرف العربي الدولي

  • الشراء: 49.460 جنيه
  • البيع: 49.560 جنيه

كريدي أجريكول

  • الشراء: 49.460 جنيه
  • البيع: 49.560 جنيه

اتش اس بي سي HSBC

  • الشراء: 49.460 جنيه
  • البيع: 49.560 جنيه

البنك المصري الخليجي

  • الشراء: 49.450 جنيه
  • البيع: 49.550 جنيه

بنك قناة السويس

  • الشراء: 49.450 جنيه
  • البيع: 49.550 جنيه

بنك البركة

  • الشراء: 49.450 جنيه
  • البيع: 49.550 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

  • الشراء: 49.450 جنيه
  • البيع: 49.550 جنيه

ميد بنك

  • الشراء: 49.450 جنيه
  • البيع: 49.550 جنيه

المصرف المتحد

  • الشراء: 49.450 جنيه
  • البيع: 49.550 جنيه

QNB الأهلي

  • الشراء: 49.440 جنيه
  • البيع: 49.540 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

  • الشراء: 49.430 جنيه
  • البيع: 49.530 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

  • الشراء: 49.200 جنيه
  • البيع: 49.300 جنيه

بنك الإسكندرية

  • الشراء: 49.200 جنيه
  • البيع: 49.300 جنيه

البنك المركزي المصري

  • الشراء: 49.177 جنيه
  • البيع: 49.309 جنيه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الدولار الأمريكي بنك مصر

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