طقس الأيام المقبلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال طقس الأيام المقبلة، استمرار تأثير موجة شديدة الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، بداية من الجمعة 25 يوليو 2025 وحتى الأربعاء 30 يوليو، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى أرقامًا قياسية في الظل، وسط ارتفاع في نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت الهيئة في بيانها الرسمي أن طقس الأيام المقبلة سيشهد ذروة الموجة الحارة بدءًا من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء 29 يوليو، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من الأربعاء 30 يوليو.

ذروة الحرارة تضرب البلاد خلال طقس الأيام المقبلة

خلال طقس الأيام المقبلة، خاصة من الجمعة وحتى الثلاثاء، ستكون ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في الظل على النحو التالي:

السواحل الشمالية: بين 34 و35 درجة مئوية

القاهرة الكبرى: بين 40 و41 درجة

جنوب البلاد: تصل إلى 46 درجة في بعض المناطق

ويكون الطقس شديد الحرارة نهارًا ورطبًا على أغلب أنحاء البلاد، فيما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا، مع تزايد الإحساس بحرارة الطقس بفعل ارتفاع نسب الرطوبة.

ارتفاع نسب الرطوبة خلال طقس الأيام المقبلة

وذكرت هيئة الأرصاد أن الشبورة المائية ستظهر في الساعات المبكرة من الصباح (من 4:8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون كثيفة يوم الجمعة.

وأكد البيان أن ارتفاع نسب الرطوبة والرياح الهادئة نسبيًا سيؤديان إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بما يزيد شعور المواطنين بحرارة الجو خلال طقس الأيام المقبلة.

موعد تحسن الأحوال الجوية

أشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من الأربعاء 30 يوليو 2025، يبدأ الطقس في التحسن تدريجيًا على شمال البلاد، حيث يُتوقع:

انخفاض درجات الحرارة العظمى بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية خاصة في فترات النهار.

طقس أقل حرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الأيام المقبلة

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في طقس الأيام المقبلة على النحو التالي:

اليوم القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية جنوب الصعيد الجمعة 25 يوليو 40 / 30 34 / 28 45 / 33 السبت 26 يوليو 41 / 31 35 / 28 46 / 33 الأحد 27 يوليو 43 / 31 36 / 28 46 / 33 الإثنين 28 يوليو 44 / 31 36 / 28 45 / 33 الثلاثاء 29 يوليو 44 / 30 36 / 28 45 / 32 الأربعاء 30 يوليو 42 / 29 35 / 27 44 / 32

تحذيرات ونصائح للمواطنين

مع استمرار طقس الأيام المقبلة الحار، تنصح الهيئة العامة للأرصاد بما يلي:

◄ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

◄ شرب كميات وفيرة من المياه والسوائل.

◄ ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

◄ عدم ترك الأطفال أو الحيوانات في السيارات المغلقة نهائيًا.

◄ توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية.