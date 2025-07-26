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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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انتهاء الموجة الحارة قريبًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية يوليو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ أيام، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة، خاصة في محافظات الصعيد، حيث تسجل أسوان والوادي الجديد 44 و45 درجة مئوية على التوالي. وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا، مع تحذيرات متكررة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خصوصًا في فترة الظهيرة.

موعد انكسار الموجة الحارة: الأربعاء 30 يوليو

كشفت الهيئة أن الموجة الحارة ستنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 يوليو، مع انخفاض متوقع في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية. وأوضحت أن هذه الموجة نتجت عن امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، وتزامنه مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما تسبب في ارتفاع غير معتاد للحرارة.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

أكدت الأرصاد أن نسب الرطوبة العالية تزيد الإحساس بحرارة الطقس، حيث تصل إلى 95% في المناطق الساحلية، و80-85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري. ونصحت المواطنين بالإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الذروة.

درجات الحرارة اليوم السبت في أبرز المدن المصرية:

القاهرة: 41° / 28°

الإسكندرية: 34° / 24°

الغردقة: 42° / 31°

أسوان: 44° / 28°

الوادي الجديد: 45° / 25°

دمياط: 35° / 25°

الإسماعيلية: 43° / 25°

الأرصاد تجيب: لماذا نشهد تقلبات من حرارة إلى انخفاض؟

أوضحت الهيئة أن التقلبات في الطقس، بما في ذلك الموجات الحارة يعقبها انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، تُعزى إلى تغيرات في الكتل الهوائية القادمة من مناطق مختلفة، والتي تؤثر على درجات الحرارة والرطوبة بشكل سريع.

توصيات الأرصاد:

تجنب الخروج في ساعات الذروة.

الإكثار من شرب السوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

المتابعة المستمرة للنشرات الجوية اليومية.

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