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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يتفادى المزارعون أضرار موجة الطقس شديد الحرارة؟..رئيس مركز تغير المناخ يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إننا دخلنا في النصف الثاني من شهر أبيب وهو الفصل الأكثر حرارة، ولكن مع تغير المناخ تسبب في حدوث موجات شديدة الحرارة وطويلة.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن زيادة درجات الحرارة تطلب زيادة كمية الري للمحاصيل الزراعية، وذلك خلال موجة الطقس الحار، متابعا: هناك بعض المركبات التي يجب رشها على المحاصيل الزراعية لتفادي أي مشاكل.

وشدد على ضرورة مراعاة والحفاظ على السلامة الشخصية المزارع، خاصة مع زيادة حدة الشمس، متابعا: يجب على المواطنين ارتداء ملابس فضفاضة وبيضاء وقطنية وتناول كميات كبيرة من المياه.

ولفت إلى أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة ولذلك يجب التعامل مع الموجة الحالية بطريقة مختلفة، مشيرا إلى أن المحاصيل الزراعية المنزرعة حاليا تتناسب مع التغيرات المناخية وتغيرها.

تغير المناخ وزارة الزراعة المناخ موجات شديدة الحرارة

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