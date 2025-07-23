جاهزون لتوفير مناخ آمن..محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للوقوف علي استعدادات أجهزة المحافظة المختلفة لانتخابات مجلس الشيوخ.

ناقش دور كل جهة والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وخروج العملية الانتخابية بالمظهر الحضاري الذي يليق بعراقة الدولة المصرية.

وفي هذا الإطار اطمأن المحافظ من مدير مديرية التربية والتعليم على موقف تجهيزات المدارس المخصصة كلجان انتخابية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة لتسهيل عمل أعضاء اللجان الانتخابية من منظمين ومشرفين وعناصر التأمين، وكذلك تسهيل وصول الناخبين من المواطنين المسجلين بتلك اللجان.

وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة محيط اللجان الانتخابية ورصد أية مخالفات أو معوقات ورفع الإشغالات والتعديات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تيسير الحركة المرورية في محيط اللجان والطرق المؤدية إليها، فضلًا عن توفير المظلات والكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين.

كما استمع إلى تقارير من مسؤولي إدارات المرور والإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بشأن استعدادات كل قطاع لتوفير الإمكانيات والإمدادات الاحتياطية، وخطط الطوارئ الخاصة بهم، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية.

ووجّه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع كفاءة محيط اللجان وتحسين المظهر العام، من خلال أعمال الطلاء للأرصفة وأعمدة الإنارة وأسوار الأبنية وأبواب المدارس.

وأعلن “النجار” عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الانتخابات برئاسته، وعضوية مسؤولي جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، خلال أيام الاقتراع.

كما أشار إلى أنه تم التوجيه بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل حي ومركز ومدينة ومديرية، وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لضمان سرعة التعامل مع أية مستجدات أو طوارئ.

وأكد المحافظ أن محافظة الجيزة على أتم الاستعداد لتوفير مناخ آمن ومنظّم للمواطنين خلال العملية الانتخابية، مشيدًا بحرص الدولة على إرساء دعائم الديمقراطية من خلال إتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين للتعبير عن إرادتهم بحرية ومسؤولية.