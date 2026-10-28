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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس "الخدمات البيطرية" يبحث مع المستشار الإقليمي للشئون الزراعية الفرنسي تعزيز التعاون المشترك

رئيس "الخدمات البيطرية" يبحث مع المستشار الإقليمي للشئون الزراعية الفرنسي تعزيز التعاون المشترك
رئيس "الخدمات البيطرية" يبحث مع المستشار الإقليمي للشئون الزراعية الفرنسي تعزيز التعاون المشترك
شيماء مجدي

في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجالات البيطرية، استقبل الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية،  جون فيليب دوب، المستشار الإقليمي للشئون الزراعية الفرنسي، ونيكولا بيك، نائب رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات البيطرية.


وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المصري الفرنسي في المجالات البيطرية، وسبل إرساء مجالات عمل مشتركة تقوم على تبادل الخبرات الفنية والعلمية، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات، بما يدعم تأهيل الكوادر المتخصصة ويرتقي بمستوى الأداء الفني والمؤسسي للمنظومة البيطرية.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون في مجال مكافحة الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وتعزيز منظومة الرقابة على المنتجات ذات الأصل الحيواني، فضلًا عن تبادل الخبرات والاستفادة من التطورات العلمية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرصد الوبائي، وتعزيز التدابير الوقائية وإجراءات السيطرة على الأمراض.

وأكد الجانبان أهمية ترسيخ نهج «الصحة الواحدة» باعتباره إطارًا متكاملًا لتنسيق الجهود بين القطاعات المعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتعزيز التكامل في مواجهة التحديات الصحية المشتركة.

وفي هذا السياق، بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين، ويدعم بناء شراكات فنية مستدامة تستجيب للتحديات المتجددة في مجالات الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية.

تعزيز القدرات الوطنية

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وترسيخ دعائم تبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والارتقاء بكفاءة الخدمات البيطرية، اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

علاء فاروق وزير الزراعة المجالات البيطرية الهيئة العامة للخدمات البيطرية سفارة فرنسا

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