لحماية الثروة الحيوانية.. "الخدمات البيطرية" تبحث تعزيز التعاون المشترك مع روسيا

استقبل الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، "ديميتري ديكان"، الملحق الزراعي بسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في المجالات البيطرية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء بحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، واستعراض مجالات التعاون الممكنة في ضوء الاهتمامات المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات البيطرية، وتعزيز جهود الحفاظ على الصحة الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المؤسسي مع الجانب الروسي، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم جهود التطوير المستمر للقطاع البيطري، ويسهم في الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين.

من جانبه أعرب الملحق الزراعي الروسي، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم العلاقات الثنائية ويفتح آفاقًا أوسع للتنسيق وتبادل الخبرات.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الهيئة العامة للخدمات البيطرية على توسيع نطاق التعاون مع الجهات الدولية المناظرة، وتعزيز الشراكات الفنية والعلمية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة الطب البيطري، والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.