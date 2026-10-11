الخدمات البيطرية تكشف خطة مواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود

أكد الدكتور الحسيني عوض، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أهمية الاستعداد المسبق لمواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن تطور الأمراض وسرعة انتشارها عالمياً يفرضان وضع خطط وقائية وأنظمة للإنذار المبكر.

وأوضح عوض، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مفهوم "الصحة الواحدة" يقوم على تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية بالصحة البشرية والحيوانية والبيئة، في ظل إمكانية انتقال الأمراض من دولة إلى أخرى عبر وسائل متعددة، ما يستدعي رفع جاهزية الكوادر الطبية وتدريبها على التعامل مع المخاطر المحتملة.

وأضاف أن الاستعداد يتطلب تعاوناً بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية، إلى جانب الجهات المعنية والمعاهد البحثية، بهدف إعداد خطة وطنية موحدة تضمن سرعة الاستجابة والحد من انتشار الأمراض، بما فيها الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.