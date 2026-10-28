أجندة أخبار الخميس 29 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثالثة في العاصمة الروسية موسكو، صباحًا، كما يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، في مقدمتها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وفق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عند منتصف الليل، الساعة 12:00، بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.

المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع خلال 2026 لحسم أسعار العائد الأساسية، بعد تثبيتها للمرة الخامسة على التوالي في 24 سبتمبر.

افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف مركز الذكاء الاصطناعي رسميًا، بحضور قيادات الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ودار الإفتاء المصرية وعدد من الوزراء والإعلاميين، ويهدف المركز إلى توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخطاب الديني وإنتاج محتوى مرئي هادف، وقد أنتج بالفعل 100 فيلم عن عجائب صنع الله في الكون.

اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الـ63 في عمان

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعه الدوري الـ63 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في عمان، برئاسة أمينه العام السفير محمدي أحمد الني، ويستضيفه الاتحاد العربي للملكية الفكرية، ويناقش 13 بندًا أبرزها الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، إضافة إلى بند عاجل بشأن صندوق دعم الشعب الفلسطيني.

بدء خدمات «غازتك» لتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي في الطور

تبدأ محافظة جنوب سيناء تقديم خدمات شركة «غازتك» بمحطة مصر للبترول بمدينة طور سيناء، وتشمل تموين السيارات بالغاز الطبيعي وتحويلها للعمل بالغاز إلى جانب البنزين أو السولار، وإجراء اختبارات أسطوانات الغاز الخاصة بالسيارات.

دورات تثقيفية أونلاين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

تستمر الدورات التثقيفية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية عبر منصاتها الإلكترونية فقط، وتشمل الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والمخاطر، والتخطيط الاستراتيجي القومي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وصُنّاع القرار، ومدة كل دورة أسبوعان.

السكة الحديد تعدل مواعيد قيام عدد من القطارات مع التوقيت الشتوي

تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد قيام عدد من القطارات من محطة القاهرة وفقًا للتوقيت الشتوي، الذي يبدأ مساء الخميس عند الثانية عشرة منتصف الليل بتأخير الساعة 60 دقيقة، ينطلق القطار رقم 1902مكيف الإسكندرية /أسوان الساعة 20: 00 -، والقطار رقم 3006 مكيف "الإسكندرية / أسوان" الساعة 00:50 -، والقطار رقم 934 الإسكندرية / الأقصر الساعة 01:10 ).



آخر موعد للتقديم لبرامج الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية

يغلق المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باب التقديم للالتحاق ببرامج الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، ويكون التقديم بمقر المركز في 156 شارع الحجاز بمصر الجديدة.

مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز

يستضيف الدوري الممتاز مباراتين ضمن منافسات الجولة الثامنة، يلتقي فيهما مودرن سبورت مع الأهلي في الخامسة مساءً، وبيراميدز مع وادي دجلة في الثامنة مساءً.

احتفالية «على خطى نصر أكتوبر المجيد» في دار الهلال

تقيم مجلة «حواء» احتفالية «على خطى نصر أكتوبر المجيد.. كلنا معك سيادة الرئيس»، بمؤسسة دار الهلال الصحفية، في السادسة مساءً، وتقدمها الإعلامية د.أماني محمود.

علي الحجار في أوبرا الإسكندرية

يستضيف مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية حفل الفنان علي الحجار وفرقته الموسيقية، في الثامنة مساءً، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

فرقة جامعة القاهرة للموسيقى العربية في معهد الموسيقى العربية

يستضيف معهد الموسيقى العربية، التابع لدار الأوبرا المصرية، حفل فرقة جامعة القاهرة للموسيقى العربية، في الثامنة مساءً، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

محمد شاهين ويسرا محنوش في دار الأوبرا

يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل الفنان محمد شاهين والفنانة يسرا محنوش، في الثامنة مساءً، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

«صحينا يا سينا» بساحة الهناجر مجانًا

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم العرض المسرحي «صحينا يا سينا» بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، مع إتاحة الدخول للجمهور مجانًا، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر. يسلط العرض الضوء على بطولات القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن سيناء ومواجهة الإرهاب، ويخلّد ذكرى العقيد الشهيد أحمد منسي وشهداء كمين البرث. العرض من تأليف وأشعار خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ.

كاسيت 90 في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي في الزمالك حفل فرقة «كاسيت 90»، في الثامنة مساءً، وتقدم خلاله مجموعة من أغاني التسعينيات في أمسية تستعيد أجواء تلك المرحلة الموسيقية.

جابي بشارة يجمع بين فيروز وسيناترا في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي في الزمالك حفل الفنان جابي بشارة بعنوان «فيروز × سيناترا»، في الثامنة مساءً، ويجمع فيه بين أعمال مرتبطة بفيروز وأغاني فرانك سيناترا.

أنغامنا الحلوة في قبة الغوري

ينظم صندوق التنمية الثقافية حفل فرقة «أنغامنا الحلوة» بقيادة شريف عباس، بمركز الإبداع الفني في قبة الغوري، في السابعة والنصف مساءً، ضمن أنشطة الصندوق لإحياء التراث الموسيقي والغنائي المصري.

فاطمة سعيد في المتحف المصري الكبير

تحيي السوبرانو فاطمة سعيد حفلًا بالمتحف المصري الكبير، في التاسعة مساءً، تقدم خلاله أعمالًا غنائية من تجربتها الفنية.

ندوة «فاروق شوشة في ذكراه العاشرة» في بيت السناري

يستضيف بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، بمقره الأثري في السيدة زينب بالقاهرة، ندوة «فاروق شوشة في ذكراه العاشرة»، في السادسة مساءً، بتنظيم نقابة المعلمين والشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور عدد من أفراد عائلة الشاعر ورموز مجمع اللغة العربية، وتستعرض الندوة مسيرته الأدبية والثقافية وإسهاماته، والدعوة عامة ومجانية.

ختام القافلة الثقافية للمرأة في الإسكندرية

تختتم القافلة الثقافية الخامسة للمرأة «الثقافة والإبداع»، ضمن مبادرة «بصمة»، فعالياتها بقصر ثقافة الشاطبي في الإسكندرية بمعرض فني يعرض نتاج الورش الفنية والحرفية التي شاركت فيها السيدات والفتيات.

ورشة الخط العربي في مركز جمال عبد الناصر الثقافي

ينظم صندوق التنمية الثقافية ورشة للخط العربي بمركز جمال عبد الناصر الثقافي، في الثانية ظهرًا، بإشراف الفنان حسين صبري، لتعليم فنون الخط العربي وتنمية المهارات الفنية.

ورش الفنون في مركز الحرية للإبداع

يقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ورشة للتمثيل والفنون المسرحية للأطفال، وورشتين لتعليم الكمان والنوتة الموسيقية، في الخامسة مساءً، وورشة لآلات النفخ في الخامسة والنصف مساءً.

حفل توقيع «سيرة القاهرة» لأشرف عويس

يقام حفل توقيع كتاب «سيرة القاهرة» للشاعر والكاتب أشرف عويس، بمركز سيا الثقافي، 4 أ ضريح سعد، إطلالة بيت الأمة، وسط البلد، في السادسة مساءً. يناقش الكتاب د. محمد أمين عبد الصمد، مدير إدارة التراث بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتقدم الحفل د. صفاء النجار.

«Mi amigo Alexis» في مهرجان أيام السينما الإيبيرو-أمريكية

يعرض معهد ثربانتس بالقاهرة، بشارع بولس حنا في الدقي، الفيلم التشيلي «Mi amigo Alexis»، في السادسة والنصف مساءً، ضمن الدورة الـ14 من مهرجان أيام السينما الإيبيرو-أمريكية، والعرض مجاني حتى اكتمال العدد ومترجم إلى العربية أو الإنجليزية.

ورشة حكي عن "الدور التاريخي للغة النوبية في حرب 73" في مطروح

تقدم هالة مصطفى ورشة حكي بعنوان «الدور التاريخي للغة النوبية في حرب 73»، بالنادي الاجتماعي في مطروح، في الحادية عشرة صباحًا.

«نبض المكان» في قصر ثقافة الأنفوشي

تقدم أسماء هريدي، مهندس الديكور، محاضرة بعنوان «نبض المكان.. الرؤية التشكيلية المكانية لحياة أفضل»، بقصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية، في السادسة مساءً.

«أكتوبر في عيون الشعراء» في البحيرة

يقدم أيمن متولي محاضرة بعنوان «أكتوبر في عيون الشعراء»، بجمعية النور المحمدي في محافظة البحيرة، في السادسة مساءً.

لقاء «القصة القصيرة» في قصر ثقافة مغاغة

يقدم حجاج محمود لقاءً أدبيًا بعنوان «القصة القصيرة»، بقصر ثقافة مغاغة في محافظة المنيا، في السابعة مساءً.

عرض لفرقة الأداء الحركي في المحلة الكبرى

تقدم فرقة الأداء الحركي عرضًا فنيًا على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، في السابعة مساءً.

عرض «البيت بيتهم» على مسرح طيبة الكبير

يقدم مسرح طيبة الكبير عرض «البيت بيتهم»، من إخراج مصطفى جمال، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في الثامنة مساءً.

عرض «قهوة النجوم» على مسرح الفردوس

يقدم مسرح الفردوس عرض «قهوة النجوم»، من إخراج أحمد السمان، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في العاشرة مساءً.

عرض «الوليمة» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية

يقدم مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية عرض «الوليمة»، من إخراج يوسف عبد الحميد، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في الثامنة مساءً.

عرض «الثلاثاء الموافق 13» على مسرح السامر

يقدم مسرح السامر عرض «الثلاثاء الموافق 13»، من إخراج سمر علام، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في العاشرة مساءً.

عرض «ضد الذئب ضد الإنسان» على مسرح النهار

يقدم مسرح النهار عرض «ضد الذئب ضد الإنسان»، من إخراج عزيز علي، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في السادسة مساءً.

عرض «المشهد الأخير» على مسرح طيبة 2

يقدم مسرح طيبة 2 عرض «المشهد الأخير»، من إخراج رحمة محمد، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في السادسة مساءً.

«جرارين السواقي» ضمن مهرجان آفاق المسرحية

يعرض فريق شباب المستقبل، مسرحية «جرارين السواقي»، عن نجيب محفوظ، وإخراج اسلام محمد، على مسرح «آفاق» في السابعة مساءً، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة 12 من المهرجان.

«ولنا في الخيال حياة» ضمن مهرجان آفاق المسرحية

يعرض فريق جراند، مسرحية «ولنا في الخيال حياة»، تأليف وإخراج مصطفى عمران، على مسرح «آفاق» في العاشرة مساءً، ضمن مسابقة عروض المايم بالدورة 12 من المهرجان.

مسابقة «نجم الجامعة» في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

يستضيف مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية في الزمالك مسابقة «نجم الجامعة» ضمن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في الثانية ظهرًا، وتشمل المنافسة التمثيل والغناء والعزف والستاند أب كوميدي وإلقاء الشعر والتعبير الحركي، ويرأس لجنة التحكيم المخرج والمنتج أحمد البوهي، بعضوية أمير صلاح الدين ونادية سنحون ود. آمال علي وإياد أبو روك.

ندوة «النقد المسرحي النسائي» ضمن مهرجان «جسد»

تعقد ندوة «النقد المسرحي النسائي» ضمن الدورة الرابعة من مهرجان «جسد» (JASSAD)، وتناقش تاريخ النقد النسائي للمسرح في المغرب والعالم العربي وتجاربه عالميًا وعلاقته بالعملية الإبداعية، بمشاركة الدكتورة نزهة حيكون والدكتورة أمل بنويس والدكتورة رفيقة بن ميمون، إلى جانب باحثة متخصصة في حقوق الإنسان.

«أولريكه – رسائل من جناح الموتى» لمسرح ألاس اليوناني ضمن مهرجان «جسد»

تقدم الممثلة ناتاليا جورجوسوبولو وعازفة الكمان فاني فوفوني، من فرقة مسرح ألاس اليونانية، العرض المسرحي «أولريكه – رسائل من جناح الموتى»، ويستند العرض إلى رسائل أولريكه ماينوف خلال فترة سجنها بين عامي 1972 و1976، ويغوص في نفسية شخص على حافة الانهيار يقاوم العزلة التامة بالكتابة.

«اقتباس» لفرقة «بين» الفرنسية ضمن مهرجان «جسد»

تقدم فرقة «بين» الفرنسية العرض المسرحي «اقتباس» (Iqtibās) من إخراج سارة م، ويجمع العرض بين المسرح والرقص والموسيقى في قصة حب بين «أبيل» و«بلقيس» تنقلب موازينها حين تهتز الأرض في المغرب وتختفي «بلقيس»، بمشاركة حياة درويش وماكسيم ليفيك، ومرافقة حية من الملحن وعازف العود «وسام».

«آخر 7 دقايق» في مركز الحرية للإبداع

يقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية العرض المسرحي «آخر 7 دقايق» من إخراج مونيكا جوزيف، في السابعة مساءً، ضمن الأنشطة المسرحية التي يستضيفها المركز.

«حلم حلاوة» على المسرح القومي للأطفال

يستمر عرض مسرحية «حلم حلاوة» على المسرح القومي للأطفال بالعتبة، في الثامنة مساءً، من تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب، وبطولة أحمد صبري غباشي وإسراء حامد ومجدي عبد الحليم ومحمد خليل ودعاء حسام.

«يمين في أول شمال» على مسرح السلام

يستمر عرض مسرحية «يمين في أول شمال» بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في شارع قصر العيني، في الثامنة والنصف مساءً، من تأليف محمود جمال حديني وإخراج عبدالله صابر، وبطولة عبدالله صابر وإيهاب محفوظ.

«ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، في الثامنة مساءً، من إخراج حسام التوني وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

«ابن الأصول» على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة ياسر التوبجي، عرض المسرحية الكوميدية «ابن الأصول» على مسرح ميامي بوسط البلد، في الثامنة والنصف مساءً، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين.

«حواديت» في مركز الإبداع الفني

تُعرض مسرحية «حواديت» على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساءً، من صياغة وإخراج خالد جلال، ويقدمها خريجو الدفعة الثالثة («دفعة علي فايز») من ستوديو الممثل التابع لصندوق التنمية الثقافية.

«الملك لير» على المسرح القومي

يستقبل المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي «الملك لير»، في التاسعة مساءً، عن نص ويليام شكسبير، من إخراج شادي سرور وبطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي، ضمن برنامج البيت الفني للمسرح.

«باسورد» على مسرح العرائس

يستمر مسرح العرائس بالعتبة في عرض مسرحية الأطفال «باسورد»، في السابعة والنصف مساءً، من تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور.

«خيال مريض» على مسرح تياترو أركان

تعرض مسرحية «خيال مريض» على مسرح تياترو أركان بأركان بلازا في الشيخ زايد، في الثامنة مساءً، وهي كوميديا سيكولوجية عن طبيب نفسي يعالج مرضاه بالدراما وتمثيل المواقف، من تأليف وإخراج محمد المحمدي وبطولة هشام ماجد وهنادي مهنا ومحمد عبدالرحمن ونغم صالح وأحمد الرافعي ومحسن منصور.

«أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد

يستمر عرض مسرحية «أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد، في الثامنة مساءً، من إنتاج فرقة مسرح الغد ضمن مشروع «المعالجة المسرحية للرواية»، وبطولة رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة.

«سجن اختياري» على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة العرض «سجن اختياري»، في السابعة مساءً، من تأليف محمود جمال حديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين.

«حاجة تخوف» في مركز الإبداع الفني

يستضيف مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية العرض المسرحي «حاجة تخوف» من إخراج خالد جلال، في السابعة مساءً، ضمن عروض خريجي «ستوديو الممثل» للمواهب المسرحية الشابة.

عرض «التياترو» على مسرح السلام

تعيد فرقة المسرح الحديث تقديم العرض المسرحي الكوميدي الغنائي الاستعراضي «التياترو» على قاعة المسرح الكبير بمسرح السلام في شارع القصر العيني، في الثامنة مساءً، من تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة أمير صلاح الدين وهند عبد الحليم وأحمد السلكاوي ومحمد حسني ومحمد الدمراوي وآخرين، ضمن خطة البيت الفني للمسرح لإحياء العروض الناجحة

الموسم الخامس من «كفر سعده» على مسرح الحياة

يعود العرض المسرحي «كفر سعده: نوح الغراب وعم الخراب»، في موسمه الخامس، على مسرح الحياة بوسط البلد، في السابعة مساءً، وهو ملحمة صعيدية تجمع بين الكوميديا والدراما وتناقش عددًا من المشكلات الاجتماعية، من تأليف معتز فراج وإخراج محمد أشرف

«غرام في الكرنك» على مسرح البالون

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تقديم العرض الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك» على مسرح البالون بالعجوزة، في التاسعة مساءً، ويقدم تجربة فنية تجمع الاستعراض والموسيقى والتراث المصري، مستوحاة من فيلم «غرام في الكرنك» إنتاج 1967.

افتتاح معرض «Le Marché» للأثاث والديكور في مركز مصر للمعارض الدولية

يفتتح معرض «Le Marché»، أكبر معرض للأثاث والديكور في أفريقيا والشرق الأوسط، أبوابه بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، في الثانية ظهرًا، على أن تكون مواعيد العمل في باقي أيام المعرض من الحادية عشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

انطلاق مؤتمر «MENA-SINO 2026» للابتكار في الأوعية الدموية العصبية بالأقصر

ينطلق المؤتمر الحادي عشر «MENA-SINO 2026» تحت عنوان «ملتقى الابتكار في الأوعية الدموية العصبية» بفندق شتايجنبرجر نايل بالاس في الأقصر.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض "النزول إلى النهر" في جاليري أزاد

يستضيف جاليري أزاد في الشيخ زايد، معرض "النزول إلى النهر" للفنان محمد عبلة، الذي يقدم مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس تجربته التشكيلية ورؤيته للطبيعة والإنسان والذاكرة البصرية.

معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر

تواصل جامعة الأزهر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض الكتاب بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، يوميا من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، برعاية الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة، والمهندس هيثم يونس رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، والدكتورة فريدة محمد علي عميدة الكلية.

معرض "الجامع الطولوني" في بيت طولون

يواصل بيت طولون استقبال المعرض الفوتوغرافي "الجامع الطولوني" للفنان أيمن خوري (مصر/فرنسا)، ضمن برنامج الفنون البصرية في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف". يقدم المعرض رؤية فوتوغرافية لجامع أحمد بن طولون تجمع بين العمارة والبعد الروحي للمكان، ويفتح أبوابه للجمهور من السادسة إلى العاشرة مساءً.

معرض الكوميكس "كلما عبرنا" في عمارة شوربجي

يواصل معرض الكوميكس "كلما عبرنا" (مصر/إسبانيا) استقبال الجمهور في عمارة شوربجي من السادسة إلى العاشرة مساءً، ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف". يروي الفنانون من خلال القصص المصورة حكايات تستكشف معاني الحدود، وتطرح رؤى حول الهوية والانتماء والمسافات بين الأفراد والثقافات.

معرض "ثرثرة" بمركز محمود مختار الثقافي

يواصل معرض "ثرثرة" لمجموعة اللقطة الواحدة بقيادة الدكتور عبد العزيز الجندي فعالياته بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويضم نحو 90 عملا لـ 42 فنانا في الرسم والتصوير.

مهرجان «دي-كاف» لوسط البلد للفنون المعاصرة في دورته الـ14

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعاليات دورته الرابعة عشرة في أماكن متعددة بوسط القاهرة التاريخية، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وإسبانيا والمجر وفلسطين وإيرلندا الشمالية. ومن أبرز فعالياته ورشة «كيف تدخل سوق الفنون الأدائية الدولي؟» للخبير الإسباني أليخاندرو دي لوس سانتوس بيريز في ستوديو عماد الدين، وورشة «كيف نقرأ الغرفة؟» للفنان المجري إيمري ڤاس بفيلا فيكتوريا.

معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري في ڤيلا ڤيوليت وجاليري مشربية

يستمر معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري، وهو تركيب صوتي غامر يتأمل الطبيعة والتحول وعلاقتهما بعالمنا الداخلي، ويعيد بناء أماكن مألوفة من شظايا الطوب الأحمر، ضمن فعاليات «دي-كاف 14».

معرض «مشاهد شعبية» في جاليري دروب

يستمر في جاليري دروب بالزمالك معرض «مشاهد شعبية» للفنان روماني سمير، ويقدم مجموعة من الأعمال المنفذة بفن الفسيفساء، مستلهمًا المشاهد الشعبية والتفاصيل اليومية في البيئة المصرية.

معرض "العصفور.. ما تبقّى" للنحات أحمد البحراني

يواصل النحات العراقي أحمد البحراني عرض معرضه "العصفور.. ما تبقّى" في جاليري ياسين بالزمالك، بأعمال من الطين وقطع الليغو تجسد كائنات تتأرجح بين الثقل والخفة، وتعكس تجربته في العمل مع الأطفال من ذوي الهمم.

معرض «الحِرف حين تعاد رؤيتها» في بيت السحيمي

يتواصل في بيت السحيمي بالقاهرة التاريخية معرض «الحِرف حين تعاد رؤيتها»، الذي تنظمه مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، ويجمع بين فنانين ومصممين معاصرين وكبار الحرفيين المصريين في أعمال تعاونية جديدة تعيد تقديم الحرف التقليدية، مثل النجارة والنحت على الحجر ونفخ الزجاج والنسيج والتطريز والخيامية، بوصفها ممارسات إبداعية حية ترتبط بالاقتصاد الإبداعي المعاصر.

ورشة التصوير الفوتوغرافي «تأملات لوسط البلد والزمالك» ضمن برنامج يونيك

تتواصل ورشة التصوير التي يقودها الفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني بالتعاون مع مهرجان دي-كاف، لاستكشاف التصوير أداةً للبحث والتجريب البصري، عبر مشروعات تتناول الحياة الحضرية في الزمالك ووسط البلد.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

حي القاهرة الدولي للفنون

يتواصل حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في عدد من مواقع وسط البلد، منها مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، وفيلا فيكتوريا، وولاد البلد، وسطح المبنى) وممر كوداك، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا محليًا ودوليًا. وتضم الدورة سبعة معارض رئيسية: «تشويش»، و«هل الحب وصمة؟»، و«على ألواح من طين»، و«نجوم»، و«بردية ميلان»، و«كحال 1871»، و«دائرة المعارض».

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.

ختام معرض صور طه حسين النادرة في مركز رامتان الثقافي

يختتم مركز «رامتان الثقافي» التابع لمتحف طه حسين، بإدارة الفنانة رانيا مهدي، معرض صور طه حسين النادرة، الذي يضم صورًا تذكارية توثق محطات من حياة عميد الأدب العربي، إلى جانب صور للشهادات والأوسمة التي حصل عليها، في الثانية عشرة ظهرًا، ضمن برنامج ثقافي وفني إحياءً لذكرى رحيله، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية.