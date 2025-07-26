بداية ذروة الموجة.. الأرصاد تحذر: طقس شديدة الحرارة يضرب البلاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة وموجة شديدة الحرارة حتى يوم الثلاثاء القادم.

ولفتت إلى أن اليوم ندخل في ذروة موجة الطقس الحار، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت بفارق 4 أو 5 درجات، متابعة: العظمي في القاهرة الكبرى تسجل 41 درجة في الظل.

وشددت على أن درجات الحرارة ترتفع بشكل مستمر، متابعة: هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيساعد على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس، متابعة: العظمى يوم الاثنين تتخطي الـ 42.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في الأماكن الساحلية وفي القاهرة الكبري تتجاوز الـ 85%، ولذلك سنشعر بأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.

وحذرت من ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير وواضح خلال فترة الليل، لتكون الأجواء حارة رطبة، مشيرة إلى أن مدة الموجة طويلة ودرجات الحرارة المسجلة الفترة الحالية هي الأعلى منذ بداية فصل الصيف.

وشددت على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتناول كميات من السوائل والمياه وارتداء ملابس قطنية