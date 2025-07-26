حالة الطقس غدا.. ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء نسبي للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، والذي سيشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الطقس غدا سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة، والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدا

أشارت الهيئة إلى أن طقس الغد الأحد، سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الهيئة، أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.75 متر.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 41 28

العاصمة الإدارية 42 27

6 أكتوبر 42 27

بنها 40 28

دمنهور 37 27

وادي النطرون 41 26

كفر الشيخ 37 27

المنصورة 40 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 41 27

طنطا 40 27

دمياط 36 26